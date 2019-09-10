مصر | من "الدولار" لـ"الإسترليني".. سقوط تاجري عملة في القاهرة

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه في العديد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه في أحد قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وأحد معاونيه ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ) حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل سكن المتحرى عنه وضُبطا بحوزتهما المبالغ المالية التالية:



- مبلغ ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي.

- مبلغ ( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربي.

- مبلغ ( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترليني.

- مبلغ ( 527،5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتي.

- مبلغ ( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتي.

- مبلغ ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطري.

- مبلغ ( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردني.

- مبلغ ( 100 ) مائة دولار كندي.

- مبلغ ( 50 ) خمسين ريال عماني.

- مبلغ ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سوداني.

- مبلغ ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصري. - مبلغ ( 156686 ) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكي.- مبلغ ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي.- مبلغ ( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربي.- مبلغ ( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترليني.- مبلغ ( 527،5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتي.- مبلغ ( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتي.- مبلغ ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطري.- مبلغ ( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردني.- مبلغ ( 100 ) مائة دولار كندي.- مبلغ ( 50 ) خمسين ريال عماني.- مبلغ ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سوداني.- مبلغ ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصري. وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.