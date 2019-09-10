مصر | ضبط شخص لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض المواطنين واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر الإنترنت.

وتبلغ للإدارة من مسئولي أحد شركات الشحن والخدمات الجوية والمحلية ( شركة مساهمة مصرية) بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكتروني طالبًا فتح حساب للاشتراك بخدمة ship&shop (تسوق وأشحن) التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالعميل على أن يتم شحنها من خلال الشركة وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمحل إقامته.

وأضاف بورود اعتراضات بنوك أجنبية لاستخدام بطاقات دفع إلكتروني تخص عملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التي بلغت ( ثمانية آلاف دولار أمريكي ) لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم، مما عرض الشركة المُبلغة لأضرار مادية ومعنوية جسيمة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء إرتكاب تلك الواقعة ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ) إذ قام المذكور بالاشتراك مع آخرين في استخدام برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد ( PHISHING ) واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكتروني بالخــارج وشحنهــا للبــلاد واستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية تم ضبط المذكور بمسكنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه وأنه يمارس نشاطه الإجرامى في مجال القرصنة على المواقع والبرامج الإلكترونية على شبكة الإنترنت والدخول على جروب "محدد" لا يمكن الدخول عليه إلا باستخدام أكواد وشفرات معينة بإاستخدام جهاز كمبيوتر يحتفظ به بمسكنه وأنه تمكن من الحصول على بيانات العديد من البطاقات الإئتمانية من خلال تداولها مع بعض الأشخاص المترددين على هذا الموقع واستخدام بيانات تلك البطاقات في الدخول على مواقع التسوق الإلكتروني وإجراء العديد من العمليات الشرائية على تلك المواقع وسداد رسوم الشحن والجمارك على تلك المنتجات بإستخدام بيانات تلك البطاقات المستولى عليها بطرق إحتيالية خارج البلاد وأنه قام بالتصرف بالبيع للعديد من تلك المنتجات ويحتفظ ببعض الأجهزة والمنتجات بمسكنه.

وبإرشاده تم ضبط ( جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز لاب توب، عدد 3 جهاز تابلت، العديد من المنتجات والمشتريات المستوردة وتشمل مواد غذائية وأحذية رياضية وساعات يد ) جميعها مستوردة ومشتراه من مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد بإتباع المتهم ذات الأسلوب الإجرامى المؤثم المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.