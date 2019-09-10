مصر | سقوط شخصين وبحوزتهما 3700 قرص مخدر في أسيوط

تمكن قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط ( شخصين – مقيمين بدائرتي قسمي شرطة أول وثاني أسيوط ) لقيامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة وبحوزتهما ( عدد 3700 قرص مخدرة ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب شحنة مخدرات وزنت قُرابة "2" طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء "بورسعيد".

ونجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة؛ حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم (ثمانية أشخاص " ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية").

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين.

وأسفرت أعمال الجرد والفحص عن ضبط 9540 طربة من مخدر الحشيش – بلغ وزنهم (1908) كيلو جرام، 3،976،000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

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كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية" حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور.

وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، فقد وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح" ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.

كما تم ضبط السيارة قيادة أحد الاشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول العربية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية حيث أسفر التفتيش عن ضبط 4،400،000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (144،000،000) جنيهًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد.