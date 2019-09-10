مصر | في السنبلاوين.. مريضة نفسية تدعي عملها في "الداخلية" وتسيء للعاملين بها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في السنبلاوين.. مريضة نفسية تدعي عملها في "الداخلية" وتسيء للعاملين بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى السيدات بدائرة مركز السنبلاوين، ادعت خلاله بأنها تعمل بوزارة الداخلية، وتلفظت فيه بألفاظ تسيىء للعاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة.

مريضة نفسية

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها، وتبين أن المذكورة تهزى بكلمات غير مفهومة، وسبق ترددها على أحد أطباء الأمراض النفسية لتلقي العلاج، كما تبين قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " دون علمها.

تسليم المريضة لأهليتها لحسن رعايتها

وبعرض المذكورة على النيابة رفقة التحريات المشار إليها، قررت إخلاء سبيلها بضمان مالي، وتم تسليمها لأهليتها لحسن رعايتها.

مرضى نفسيون كثر ينتحلون صفة ضباط الشرطة

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وانتشرت في الفترة الأخيرة، انتحال بعض المرضى النفسيين صفة ضباط شرطة، مثل ضابط فيصل المزيف، الذي قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، إخلاء سبيله والذي اتهم بانتحال صفة ضابط شرطة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ونجحت قوة أمنية من مباحث المرور، في القبض على شخص بعدما تم ضبطه بأحد شوارع منطقة فيصل، وعندما اقترب منه رجال الأمن حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه وبحوزته طبنجة.

هما مبيخافوش إلا بكدة

واعترف المتهم لرجال المباحث، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا: "كنت بمشى الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا بكدة".

وأوضح المتهم، أنه ينتمى لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عددا كبيرا من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا: "كان نفسى أبقى ظابط شرطة" وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.