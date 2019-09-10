شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: نسعى لاستبدال «التوك توك» بسيارات آمنة مُرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتسهيل إجراءات ترخيص مركبات «المينى فان» كسيارات أجرة، والبدء في تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات، وذلك بديلاً عن مركبات «التوك توك».

وقال «شعراوى»، في بيان صحفي الثلاثاء، إن الوزارة تتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص البدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان» والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير أنه الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك وسيتم عقد إجتماع خلال الشهر الجارى معها لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «الميني فان» مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك على التصدير فقط، مضيفًا أن الحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعى «التوك توك» لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيداً لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز.

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وأوضح شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تسعى مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان وتقديم حوافز لهم، والإستفادة من البرنامج الذي سبق وأن تبنته وزارة المالية، والجهات المعنية سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وشدد الوزير على أن الحكومة بوزاراتها المعنية تسعى لتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة وحضارية لكافة المواطنين بالمحافظات والعمل على توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن الوزارة تقوم بمراعاة الجانب الإجتماعى للعاملين في هذا المجال، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال برنامج «مشروعك» الذي تنفذه الوزارة، وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطلب «شعراوي» من المحافظات حصر احتياجاتها من السيارات الميني فان المزمع اطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك،

وتحديد خطوط السير المقترحة، وحصر تقريبي للسيارات المرخصة من الميني فان وتعمل كسيارات ملاكي في النقل الجماعي بصورة غير رسمية تمهيداً لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها.

وحذر الوزير من أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء الغير مرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.