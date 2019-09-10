شكرا لقرائتكم خبر عن رغم زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة.. «الخشت»: لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2019 / 2020، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الجامعة للطالب في المدن الجامعية.

قال رئيس جامعة القاهرة إن المدن الجامعية التي تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المقبولين بها في العام الجامعي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب.

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وأضاف الدكتور محمد الخشت أن الجامعة تهتم بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفيرالخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

وأوضح «الخشت» أنه ستتم متابعة تطبيق الإشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بتسلم الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة بتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء في تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي الإحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين.