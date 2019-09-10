شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة، رطبا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد نهاراً لطيفا ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى تكون: القاهرة «24- 33»، الإسكندرية «25- 31»، قنا «25- 38»، الأقصر «26– 39»، وأسوان «26 – 39».