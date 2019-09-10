«القوى العاملة» تنجح في إقناع 930 عاملًا بشركة أغذية بفض اعتصامهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة في إقناع 930 عاملًا بشركة «سينيوريتا» للأغذية بفض اعتصامهم، وانتظم العاملون في العمل، بعد التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديًا.
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لوكيل الوزارة، مدير القوى العاملة بالجيزة، محمد عيسي، بالانتقال إلى مقر الشركة والتدخل لإقناع العمال بفض الاعتصام وحل مشكلتهم مع الشركة وديًا، وحصولهم على حقوقهم كاملة مادامت في الإطار القانونى.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنه بالمتابعة على مدار الساعة تلقي الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد بانتقال مكتب علاقات العمل المختص ومقابلة ممثل الشركة والعمال، حيث تم التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، ووافقت الشركة على صرف راتب شهر يوليو 2019 فوراً، وراتب أغسطس الأسبوع القادم، بما في ذلك الزيادة السنوية المقررة.
وقدم الوزير الشكر إلى طرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبَنّاء، ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.
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