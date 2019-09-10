شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تكشف عن شراكات دولية مع مؤسسات عالمية للترويج لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن عقد الوزارة لشركات دولية مع مؤسسات عالمية بهدف تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق، وقالت إن ذلك هو أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر.

كما أعلنت وزيرة السياحة عن تفاصيل الشراكات الدولية التي قامت الوزارة بالتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وتتضمن هذه المؤسسات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية التي كانت وزارة السياحة قد أعلنت عن تفاصيل شراكتها في مايو الماضي، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية Isobar.

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وأكدت على اعتماد الوزارة على إقامة شراكات متعددة للترويج لمصر بصورة جديدة مما يعطى لآليات الترويج مزيد من المرونة من خلال الاستعانة بالتقنيات والأساليب التسويقية الحديثة، وتطويع المحتوى التسويقي ليتلاءم مع كل سوق سياحي على حدة، ويساهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الشراكات هو جذب شرائح مختلفة من السائحين وتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أمام العالم لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، وإلقاء مزيد من الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها السياحية المعروفة منها والفريدة، إلى جانب إبراز ما يتمتع به الشعب المصري من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضافت الوزيرة أن كل هذا يأتي في ضوء محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وركائزه الثلاثة وهم People to People والتي تهدف إلى تقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن ايضًا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري؛ والدعاية لكل محافظة سياحية على حدة مثل أسوان والاقصر وسهل حشيش وشرم الشيخ ومرسى علم Branding by Destination؛ والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير.