شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تطبيق أنشطة التوكاتسو على طلاب جميع المدارس بالنظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية بكل مدارس التعليم العام (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2019 /2020.
ونص القرار على أن تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية ما يلى: منهج الصف الأول الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية)، مناهج الصف الثاني الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج الرياضيات، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية).
وأوضح القرار أن يتشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية؛ كما تضمن القرار تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية.
وسمح القرار لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بإجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام.
وحظر القرار تطبيق أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف المناهج الواردة بالقرار. كما أوضح القرار أن نظام التقييم بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (الشفهية، والتحريرية، والمهارية)، وفى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب.
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