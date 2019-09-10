شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو»: زيادة العملات المعدنية.. وتسهيلات جديدة لاستخراج اشتراكات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق زيادة العملات المعدنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.

Advertisements

وشددت الشركة في بيان، الثلاثاء، على تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلاب، وبيع الاستمارات بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة، في إطار تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأشارت الشركة إلى مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية، مؤكدة أنه في حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة في اليوم التالي، كما سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر، لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

تأتى هذه الإجراءات والتدابير تسهيلا وتيسيرا على الطلاب أثناء فترات الدراسة وجمهور الركاب كافة، ولتقديم أفضل خدمة لركاب هذا المرفق الحيوي والمهم والذى يعد وسيلة النقل الأكبر والأسرع داخل القاهرة الكبرى.