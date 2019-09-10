شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رحلات «البالون الطائر» بالأقصر بعد توقف 80 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت سماء الأقصر التاريخية، صباح الثلاثاء، بانطلاق 19 رحلة بالون طائر، بعد توقف دام 80 يومًا، وعلى متنه 19 سائحًا من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة، التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

كانت سلطات الطيران المدنى قد أوقفت رحلات البالون في 21 من شهر يونيو الماضى، بعد انحراف بالون عن مساره وهبوطه في منطقة صحراوية في أحد الأودية بالقرب من مدينة نجع حمادى، بسبب شدة الرياح، وكان على متنه 11 سائحا من جنسيات مختلفة، وانتهت تحقيقاتها بعدة توصيات، تضمنت استخدام تقنيات إضافية تضمن سلامة الرحلات وتتبع مسارها منذ انطلاقها حتى لحظة الهبوط.