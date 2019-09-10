شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع وسحب عدادات الكهرباء بقطع أراضٍ لمخالفتها النشاط السكني بالشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ عدد 4 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بقطع أراضٍ سكنية لمخالفتها النشاط السكني واشتراطات التخصيص، وكذا تحويل البدرومات من جراجات خاصة إلى أنشطة تجارية بمبانٍ أخرى.

وأضاف رئيس الجهاز: تم تنفيذ قرار إزالة لمنشأ معدني مخالف للتراخيص والاشتراطات البنائية بسطح مول تجارى بمنطقة إسكان الشباب، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين طبقاً للقانون.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة الدورية من قبل رؤساء الأحياء والمرور الدوري لحصر أي مخالفات في مهدها حفاظاً على النسق المعماري والحضاري لمدينة الشروق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إزالة التعديات والإشغالات والمظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.