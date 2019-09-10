شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» توضح حقيقة إسقاط قيد 10 آلاف طالب بالصف الأول الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامى فضل، مدير إدارة المنتزه التعليمية في الإسكندرية، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بإسقاط قيد 10 آلاف طالب في الصف الأول الإعدادى غير صحيح وعار تماما من الصحة، مؤكدا أنه تم قبول جميع التحويلات لطلاب المدارس ومرحلة رياض الأطفال من القادمين خارج الإدارة.

وأوضح «فضل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «ما أثير كذب وافتراء وعلى غير الحقيقة، حيث تم استيعاب التحويلات لجميع الطلاب القادمين من خارج إدارة المنتزه بنسبة 100%، كما تم التنسيق مع إدارات المدارس الخاصة لاستيعاب الطلاب المحولين بنسبة 100% أيضاً»، مشيرا إلى أنه تم قبول جميع الطلاب المتقدمين إلى إدارة المنتزه.

Advertisements

وكشف مدير الإدارة وجود كثافات كبيرة داخل المدارس ورياض الأطفال، حيث وصل عدد الطلاب في الفصول إلى 107، وكذا الحضانات «رياض الأطفال»، لافتا إلى قبول 1340 طلب تحويل من خارج الإداراة لمرحلة رياض الأطفال، كما يتم حاليا دراسة قبول التحويلات داخل الإدارة للجمع بين الأشقاء رغم ارتفاع الكثافات داخل الفصول بشكل غير طبيعى.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تداولوا شكوى لأولياء أمور يتهمون فيها إدارة المنتزه التعليمية بإسقاط قيد ١٠ آلاف طالب في الصف الأول الإعدادى.

وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قد كلف مديرية التربية والتعليم بسرعة قبول الإدارات التعليمية الثماني جميع طلبات التحويل للطلاب من خارج الإدارة إلى إدارة محل سكن ولي الأمر، وتوفير أماكن بقدر المستطاع بجوار سكنهم، مع المحافظة على متوسط الكثافة داخل الإدارات بالمدارس.

بدوره، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية سرعة تنفيذ توجيهات المحافظ، على أن يتم تسكين جميع الطلاب بمدارس الإدارات بجوار سكنهم قدر المستطاع.