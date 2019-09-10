شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية تتفقد مخرات السيول بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة فنية، تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر وهيئة الطرق والكباري وإدارة الأزمات ومدير عام مركز الأزمات بديوان عام المحافظة، الثلاثاء، أعمال المرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ.

وقامت اللجنة بالمرور على كافة مخرات السيول والبرابخ، بداية من الكيلو 40 شمالا حتى الكيلو 50 جنوبا بمدينة القصير، وتمت معاينة البرابخ الموجودة على جانبى الطرق على أرض الواقع، وقامت اللجنة بإعداد تقرير عن حالة السدود وحالة كل بربخ، حيث تضمن التقرير جاهزية مبنى الإغاثة، وتواجد كافة المستلزمات بالمخازن استعدادا لحدوث السيول، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالمرور على جميع مخرات السيول من الزعفرانة شمالا حتي حلايب وشلاتين جنوبا.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر قد انتهت من إقامة ٣٩ سدًا وبحيرة وحاجز توجيه للحماية من مخاطر السيول بنطاق المحافظة.