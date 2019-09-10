شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لعدد من الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، في الفترة من 12 سبتمبر إلى 14 سبتمبر، المقابلات الشخصية لوظائف إخصائي موارد بشرية ومحاسب وسكرتير تنفيذي وأخصائي نظم معلومات وكيميائي صرف وأخصائي زراعي وأخصائي أمن وأمين مخزن وكاتب ومدخل بيانات ومراقب أمن من الذين اجتازوا الاختبار التحريري.

وتجرى مقابلات وظائف أخصائي موارد بشرية في التاسعة صباح الخميس، ووظائف محاسب وسكرتير تنفيذي في الواحدة ظهر الجمعة، ووظائف أخصائى نظم معلومات وكيميائي صرف وأخصائي زراعي وأخصائي أمن وأمين مخزن وكاتب ومدخل بيانات ومراقب أمن، في التاسعة صباح السبت، على أن تجرى المقابلات الشخصية بمقر محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة.