شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات الكهربائية المكشوفة تهدد حياة المواطنين بمدينة القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوي أهالي مدينة القصير جنوب البحر الأحمر من انتشار ظاهرة الكابلات الكهربائية المكشوفة دون ردم حيث أصبحت مصيدة للموت تهدد حياة المواطنين.

وتحولت هذه الكابلات المكشوفة لمصائد للموت مما تسبب في مصرع طفلة خلال الصيف الحالي حيث ترك مسؤولو قطاع كهرباء البحر الأحمر هذه الكابلات المكشوفة وصناديق التوزيع أمام المنازل دون تغطية لا فرق بين الكابلات ذات الجهد العالي أو المتوسط بمختلف أحجامها دون دفنها أو تغطيتها.

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وأكد الأهالي أن شركة الكهرباء بالقصير تترك الكابلات مكشوفة بعد إصلاح الأعطال دون الحفر لها أو تغطيتها وأصبحت منتشرة بشكل خطير وتهدد المواطنين المقيمين والزائرين للقصير بسبب هذه الكارثة الخطيرة مطالبين بسرعة حصر أماكن هذه الكابلات الكهربائية العارية المنتشرة بالمدينة والبدء في عملية إخفائها وإصلاحها وذلك بعد تعدد شكاوي المواطنين من هذه الكابلات المكشوفة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر على المهندس محمد السيد رئيس شركة توزيع كهرباء القناة على ضرورة حل مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة وقص الأطوال الزائدة لهذه الكابلات ودفنها تحت الأرض، حتي يتم حماية المواطنين من أى أضرار.

وطالب عبدالله خلال اجتماعه بالمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمناقشة المشكلات المتعلقة بالكهرباء بضرورة عمل دوريات مستمرة داخل جميع مدن المحافظة وليس فقط مدينة الغردقة لمتابعة عمليات التخلص من هذه الكابلات بدفنها تحت الأرض على عمق كبير بعد أعمال الصيانة الكهربائية التي تتم في أي منطقة، ووجه المحافظ بضرورة القيام بأعمال الإحلال والتجديد للكابلات المتهالكة.