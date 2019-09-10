معهد الهندسة الزراعية ينجح في اختراع ثلاجة بالطاقة الشمسية وماكينة لتصنيع الأعلاف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، في اختراع وإنتاج ماكينة جديدة لتصنيع الأعلاف محلية الصنع وتصميم مصري تناسب صغار المزارعين، بالإضافة إلى تصنيع ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية وصديقة للبيئة لا تستخدم الفريون ولا تحتاج لأى مصدر للكهرباء أو الطاقة وبتكلفة تعادل ثلث الثلاجات العادية.

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واستعرضت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، مزايا الابتكارين للقطاع الزراعي والتنمية الريفية وترشيد استهلاك الطاقة.

وقال الدكتور محمد الخولي، مدير المعهد، إنه تم إنتاج نموذجين الأول يناسب الاستخدام بالسيارات والمكاتب والثاني للاستخدام المنزلى، موضحا أن المعهد سيقدم في معرض الابتكارات الإسباني ثلاثة نماذج أخرى مبتكرة لمنظومة إنتاج الفحم الحيوى وأخرى لإنتاج الوقود الحيوي وثالثة لـ«الأجولة» المبتكرة بالتعاون مع معهد زارجوسا بإسبانيا لحفظ الحبوب والبذور والبقول لمدة عام كامل دون إصابات فطرية أو حشرية أو هجوم من القوارض.

معهد الهندسة الزراعية ينجح في إختراع ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية وماكينة لتصنيع الأعلاف

وأضاف مدير معهد الهندسية الزراعية أن هذه الابتكارات تأتي ضمن خطط بحوث لتطوير المعدات والآلات الزراعية في مصر بما يتناسب مع البيئة المحلية في مصر وتناسب احتياجات المزارع المصري خاصة في المساحات الصغيرة، وأقل تكلفة وتحقق عائدا من الاستخدام على المستوي المحلي.