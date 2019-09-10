تفاصيل لقاء وفد "موازنة البرلمان" بممثلي البنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن الزيارة التي يقوم بها الوفد وفد لجنة الخطة والموازنة للولايات المتحدة، لها أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن الوفد مهمته الأساسية دارسة النواحي المختلفة لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشارت سيلفيا، إلى أن الوفد سيعقد عددًا من اللقاءات المهمة لدراسة تلك النواحي، حيث تقابل مع ممثلي صندوق النقد الدولي، وتم الحديث عن موازنة البرامج والأداء، والتي عرض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، التطور الزمني لتطبيقها، كما تم الحديث عن السياسيات "إيرادات ومصروفات" للدول وكيفية رسمها ومراقبتها، وربط أهداف التنمية المستدامة بإعداد الموازنة.

وأكدت أن الزيارة سيكون لها مردود إيجابي كبير في تطبيق موازنة البرامج والأداء، خاصة وأننا دخلنا المرحلة الأخيرة من التطبيق، في الوصول إلى النتائج المرجوة من تطبيق هذه الموازنة، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع.

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وأشارت رئيس اللجنة الفرعية، إلى أن الوفد سيعقد العديد من اللقاءات الهامة، حيث يجتمع اليوم الثلاثاء بممثلي شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن الزيارة ستشهد العديد من اللقاءات المهمة، والتي تستمر حتى يوم 17 سبتمبر الجاري، منها لقاء ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، إضافة إلى لقاء مسئولي الخزانة والموازنة والإدارات بحكومة ولاية ميريلاند، ومسئولي مكتب الإدارة والموازنة التابع للحكومة ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي، وزيارة إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا.

ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، والنواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.