بإجمالي 850 مليون جنيه.. ننشر استعدادات "الري" لمواجهة السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، خطة رفع حالة الاستعداد لموجهة السيول قبل بدأ موسم 2019\2020، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياة الجوفية، إن الوزارة ممثلة في قطاعي المياه والتوسع الأفقي، قامت بتطهير مخرات السيول خلال شهري أبريل ومارس، وتم الانتهاء من كافة عمليات التطهير خلال الشهر الجاري.

وأضاف سركيس لـ"الخليج 365"، أن قطاع المياه الجوفية، يقوم بعمليات مرور مكثف على مخرات السيول والوديان، للتأكد من خلوها من العوائق أو التعديات، بالإضافة لعمل الصيانة اللازمة للمعدات لضمان استخدمها.

وأوضح رئيس قطاع المياة الجوفية، أنه تم الاستعانة بمعهد بحوث الموارد المائية، من خلال محطات الرصد الموزعة على المحافظات، من خلال معرفة مواعيد النوة ودرجة خطورتها طبقًا لتقرير النشرات اليومية.

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وأشار إلى أنه تم الانتهاء في محافظة شمال سيناء من بناء 8 سدود وحاجز و15 خزانًا، و59 سدًا و19 سد خزان أرضي، باعتبرها واحدة من أكثر المحافظات المعرضة للسيول.

وفي السياق، أكد محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة رصدت 850 مليون جنيه لحماية جميع محافظات الوجه القبلي من أخطار السيول.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة لـ"الخليج 365"، أنه تم خلال الأربع سنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ 41 عملية حماية من السيول بقيمة إجمالية 625 مليون جنيه وسعة تخزينية 85 مليون متر مكعب، وهذه العمليات عبارة عن 91 عملًا صناعيًا يتنوع ما بين سدود إعاقة وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز.

وأشار إلى أن وزير الري وجه بضرورة جاهزية وكفاءة محطات الرفع على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها الاستعدادات الجارية لموسم الأمطار والسيول.​