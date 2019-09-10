أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الاتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

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رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

هذا وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل التقى أمس وفد شركة بكتيل الأمريكية.

هدف الاجتماع:

تم اللقاء بهدف بحث أوجه التعاون في مجالات النقل المُختلفة

تفاصيل الاجتماع:

أضافت النقل أن تفاصيل الاجتماع شملت الاتي:

- في بداية اللقاء أكد الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل.

- أشار الوزير إلى أن هناك فُرصًا استثمارية واعدة في هذا المجال.

- وتم استعراض عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق والتي من الممكن التعاون من خلالها ومنها:

أولا مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو والتي يتم عمل الدراسات الخاصة.

- وأكد الوزير أنه تم طرح المشروعين سيكون بمجرد الانتهاء من هذه الدراسات.

- وأوضح الوزير للوفد وجود فرصا استثمارية أخرى مثل مشرع مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو) بين دمياط والمنصورة الجديدة.

- ويعد الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية.