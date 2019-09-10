شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 10 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق أعمال الدورة العادية الـ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة العراق خلفا للصومال. تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعا وزاريا بالقاهرة برئاسة الإمارات. Advertisements يوزع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على طلاب المدارس غير القادرين. تختتم فعاليات ملتقى الشباب الإفريقي الرياضي الأول الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 160 شابا وفتاة من 27 دولة إفريقية. يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي على منح الثقة للحكومة.

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