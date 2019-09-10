شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي إلى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مديرية أوقاف أسوان، مساء الاثنين، 2 طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي السنوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف ضمن الدفعة الثالثة التي وصلت المحافظة.

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وجه مسئولي الأوقاف الشكر للدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، على مواصلة دعم الحالات الاجتماعية المختلفة داخل المحافظة عبر مشروع صكوك الأضاحي.

وقال الشيخ يوسف مصطفى، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، إن توزيع اللحوم سيخضع لرقابة مشددة تحت إشراف الأوقاف، لضمان وصول اللحوم لمستحقيها.

أضاف أنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم التي وصلت من الوزارة لمديريي الإدارات تمهيدا لتسليمها للمستحقين، بالتنسيق مع المحليات والتضامن الاجتماعي.