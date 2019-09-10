شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تدعم مشروعات مياه الشرب في أسوان بـ129 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لتخصيص 45 مليون جنيه لعمل توسعات لمحطة الصرف الصحى بالناصرية من خلال إنشاء محطة رفع جديدة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ مشروع دعم المياه، ليساهم ذلك فى استيعاب 68% من طاقة المحطة الحالية المحدودة وغير الكافية ما يؤدى إلى حدوث طفح وتسرب متكرر للمنازل المجاورة للمحطة وبالتالى تضرر المواطنين من ذلك معنوياً ومادياً.

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وأشاد المحافظ، أمس، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مشروع دعم مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب بالسيل بشرق مدينة أسوان بحضور الوفد السويسرى برئاسة بيترا ويدّمر، نائب مدير مكتب التعاون السويسرى بمصر بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا لاستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة، خاصة السعى الجاد لتحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ببعض الأحياء الشعبية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط تنفيذاً لبروتوكول التعاون مع الجانب السويسرى بوزارة الإسكان فى مايو الماضى ليتوافق ذلك مع أهداف محافظة أسوان ورؤيتها فى تحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض أجندة تنفيذ مشروع دعم مياه الشرب بهذه المناطق شملت الأهداف والمكونات والبرنامج الزمنى والمراحل والتحديات مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى كمرحلة ثانية للتعاون المصرى السويسرى يأتى لاستكمال الجهود الحكومية فى تقوية تدفقات مياه الشرب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتى تعانى منذ فترة طويلة من عدم انتظام فى إمدادات المياه الصالحة للشرب نظراً لوقوعها على مرتفعات جبلية وتهالك طلمبات الرفع والشبكات حيث تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 129 مليون جنيه وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من خلال مشروع دعم مياه الشرب بمنطقة الناصرية فى عام 2016 والذى استفاد منه حوالى 100 ألف مواطن، موجهاً رئيس مدينة ومركز أسوان بسرعة تسليم الأرض المخصصة للمشروع مع قيام الجهات الأخرى بإصدار التصاريح والموافقات الفنية من أجل البدء فى تنفيذه بدءاً من يناير المقبل بعد انتهاء التصميمات والدراسات حيث يشمل إنشاء محطة رفع تكفى احتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052، بجانب خزان أرضى بسعة 5 آلاف متر مربع وأيضاً شبكات رئيسية بطول 5 كيلو متر وخطوط فرعية بأطوال 36 كيلو متر.