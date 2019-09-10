شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل متطوعين من 4 محافظات لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت جمعية الهلال الأحمر المصرى من تأهيل متطوعين من ٤ محافظات لمواجهة موسم السيول، فى إطار خطة إعداد وتأهيل كوادر قادرة على مواجهة الطوارئ أثناء الأزمات والكوارث، وافتتحت الدكتورة مؤمنة كامل، أمين عام الجمعية، المعسكر التدريبى لفرق الاستجابة للطوارئ فى مدينة الغردقة فى البحر الأحمر، أمس الأول، والذى يستمر 5 أيام، ويهدف إلى رفع مهارات وكفاءة المتطوعين فى التعامل مع إدارة الأزمات، خاصة السيول والأمطار، من حيث إقامة المخيمات ومساعدة المتضررين، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحوادث، بجانب التواجد فى أماكن الكوارث أو النكبات، لمساعدة المتضررين وأسرهم وتقديم الدعم النفسى لهم.

وقالت مؤمنة، فى تصريحات على هامش الافتتاح، إنه تم تنظيم مناورة فى عدة سيناريوهات خلال فعاليات المعسكر حول كيفية إدارة الأزمات المحتملة، مثل السيول والحوادث الطارئة، للوقوف على مستوى جاهزية الفريق فى التعامل مع الأزمات، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن المعسكر يستهدف المتطوعين من محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر لرفع مهارات وكفاءة فريق الاستجابة للطوارئ بها، استعدادا لموسم السيول.