إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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