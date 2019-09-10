أخبار مصر | قيمتها 4.34 مليار جنيه.. صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة على البنوك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيمتها 4.34 مليار جنيه.. صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة على البنوك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن، أنه سيتم اليوم، صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.

وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة، أكد أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع بانتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الألي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى صباح الاثنين الموافق التاسع من سبتمبر تزيد عن 5 ملايين و186 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية 7 مليارات و791 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعي 798 الف حالة بقيمة إجمالية 1 مليار و424 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 2 مليون و71 الف حالة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و494 مليون جنيها، بالإضافة إلى 2 مليون و317 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليار و873 مليون جنيه.

وأصدرت "والي" تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.

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وكانت أطمأنت وزيرة التضامن، على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بيسر ودون شكوى، كما تأكدت أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيها.

وتابعت والي، أن الأحد الماضي تم البدء فى صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.

وكان بلغ إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى السادسة من مساء اليوم الرابع من شهر سبتمبر ما يزيد عن مليون و540 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و132 مليون جنيه.

كما بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 960 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و122 مليون جنيه، وبلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 580 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و20 مليون جنيه.