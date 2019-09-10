شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تحسين حياة الإنسان أهم التحديات في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الجلسة الختامية للمؤتمر الدولى لأمراض الكبد فى إفريقيا 2019، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وخبراء وباحثين من مصر والقارة. وشدد «عبدالغفار»، فى كلمته، على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية فى مكافحة تفشى أمراض الكبد فى القارة، والتكاتف العلمى بين مصر والدول الإفريقية فى مكافحة الأمراض المتوطنة، من أجل الوصول إلى قارة خالية من الأمراض والأوبئة.

وأشار إلى أن الصحة وتحسين حياة الإنسان تشكل أهم التحديات الإفريقية، منوها لضرورة أن تدعم دول القارة البحث العلمى الذى يعمل على تحسين صحة الشعوب الإفريقية اتفاقا مع أجندة التنمية للاتحاد الإفريقى 2063، موضحا أداء مصر لدورها فى تبادل خبراتها فى مجال مكافحة الكبد الوبائى سى، وتنظيم حملة 100 مليون صحة من خلال التنسيق مع الدول الإفريقية، كما نظمت عدة ورش عمل تضم المتخصصين فى القارة لتبادل هذه الخبرة ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى كل إفريقيا، وتقديم دورات تدريبية للأطباء الأفارقة فى مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح أن مصر نظمت مؤتمر الصحة الإفريقى الأول تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع العام الجارى، والذى كان من أهم توصياته تدعيم شبكة كليات الطب فى إفريقيا ودعم البحث الطبى الذى يعمل على تحسين صحة الإنسان، كما عرضت خلاله استراتيجية الطب الإلكترونى، وإمكانية تقديم جراحات تكنولوجية وملاحظات طبية ودورات تدريبية من خلال الإنترنت لدول القارة.