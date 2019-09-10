شكرا لقرائتكم خبر عن «كود موحد» للرقابة على «المفرقعات».. أبرز مناقشات رؤساء «الدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التطورات والمستجدات فى أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية «الدفاع المدنى»، ومساهمة شركات التأمين فى مصادر تمويل الأجهزة ودورها فى تحمل تكاليف تدخلها، ووضع «كود عربى موحد للرقابة على استيراد المواد المفرقعة والخطرة ونقلها وتداولها»، هى أبرز محاور المؤتمر العربى السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدنى)، والذى يعقد فى مدينة مراكش بالمغرب يومى الأربعاء والخميس المقبلين. ويشارك فى المؤتمر رؤساء وممثلو الأجهزة فى الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدنى، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز العربى للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، وبدعوة من حكومة المملكة المغربية.

ومن المنتظر أن يلقى وزير الداخلية فى المملكة المغربية كلمة خلال المؤتمر، كما سيتحدث فى جلسة الافتتاح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام للمجلس.

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وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها المستجدات فى أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وتصور عن دور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدنى) فى تنفيذ إطار للحد من مخاطر الكوارث 2015- 2030، فضلاً عن التطورات والمستجدات فى أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدنى)، ومساهمة شركات التأمين فى مصادر تمويل الأجهزة المذكورة ودورها فى تحمل تكاليف تدخلها.

كما سينظر المؤتمر فى مشروعين مهمين يتعلق الأول بـ«اتفاقية عربية للتعاون فى مجال البحث والإنقاذ» والثانى بـوضع «كود عربى موحد للرقابة على استيراد المواد المفرقعة والخطرة ونقلها وتداولها».

وسيستعرض المؤتمر كذلك آراء الدول الأعضاء بشأن جدوى إعداد مشروع اتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدنى) فى الدول العربية، ودور هذه الأجهزة فى مواجهة الأعمال الإرهابية، وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.