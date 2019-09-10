شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات «الجمعيات الأهلية» لـ«لائحة القانون»: تفسير أدق لـ«الأنشطة المحظورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت قيادات الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، المتوقع صدورها قريباً، توضيحاً للمادة التى تنص على تمثيل ٢٥٪ من الأجانب فى مجلس إدارة الجمعية، لبيان ما إذا كانت تخص المنظمات الإقليمية أم الجمعيات الأهلية، بجانب مزيد من توضيح وتفسير الأنشطة المحظورة، وكذلك بالنسبة لرسوم الإشهار التى نص القانون على ألا تزيد على ٥ آلاف جنيه، بحيث تنص اللائحة على أنها ٢٠٠٠ جنيه للجمعية الأهلية العادية و5 آلاف للجمعية المركزية.

ودعت قيادات الاتحادات، خلال الورشة التدريبية التى نظمها الاتحاد العام، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالإسكندرية، على مدار يومين، إلى وضع ضوابط فى اللائحة تخص المواد الخاصة بالعقوبات لضمان عدم السلبية أو الممارسات غير الطبيعية، وتحديد حقوق المتطوعين وواجباتهم بشكل مفصل فى باب التطوع، بالإضافة لعدم النص على مستندات إضافية لإشهار الجمعية، إذ إن الموجودة بالقانون كافية.

وطالب المشاركون بمراعاة اختيار موظفى الوحدة المركزية الجديدة التى سيتم تشكيلها وتدريبهم جيداً. وأشاد المشاركون بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأنه تضمن مواد إيجابية، منها التأسيس بالإخطار، وسهولة الحصول على التمويل من الداخل والخارج.