شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن انعقاد نسخته الثامنة، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.

ويحضر فعاليات المؤتمر شباب: البرنامج الرئاسي والجامعات والسياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية، إضافة إلى شباب الأطباء وشباب رجال الأعمال.

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تتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة «اسأل الرئيس» إضافة إلى جلستين أخريين.

تعتبر جلسة «اسأل الرئيس» أبرز جلسات المؤتمر من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة لإثراء وزيادة الوعي العام بكل ما يدور في البلاد.

وسيتم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net