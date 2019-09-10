شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود استضافة حفل أحسن لاعب في أفريقيا بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، عن إقامة حفل توقيع العقود لإقامة الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب فى إفريقيا، لعام 2019 مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يوم الجمعة المقبل. وقال « أبوعلى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى بحضور نخبة من رجال الدولة والرياضيين عقب توقيع العقود على أن يتم تنظيم حفل تتويج أحسن لاعب فى الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة. وأضاف أنه تم بدء العمل لإنهاء التجهيزات الخاصة بالحفل، مشيرًا إلى أنه من المقرر حضور 350 شخصًا.

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