شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يفتتح متحف توت عنخ آمون في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس متحف النماذج الأثرية للملك «توت عنخ آمون»، والذى أقيم بمدينة كورتيبا بالبرازيل؛ بحضور عمدة المدينة والمستشار التجارى المصرى «محمد الخطيب»، بالإضافة إلى العديد من رجال الثقافة والسياسة بالمدينة، وآلاف المواطنين الذين وقفوا طابورًا فى الشارع منذ الصباح.

وضم المتحف نماذج أثرية تم شراؤها من ورش وزارة الآثار، وهى تعكس قصة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون. وأشرف «حواس» على إقامة هذا المتحف بالتعاون مع المصور الإيطالى «ساندروا فانينى».

ويوجد بالمتحف نماذج من العجلة الحربية وكرسى العرش، بالإضافة إلى المقصورة والأوانى الكانوبية، ويوجد حجرة كاملة داخلها المقبرة والتابوت، ونموذج من المومياء، بالإضافة إلى وجود العديد من الصور الفوتوغرافية وأفلام معروضة بالمتحف توضح تاريخ الآثار المعروضة. وأعلن «حواس» أن هذا المتحف سيساعد على عودة السياحة البرازيلية لمصر؛ وأشار إلى أن مصر آمنة، كما أعلن عمدة المدينة بأنه قد تم إطلاق اسم الملك «إخناتون» على أهم ميدان بمدينة كورتيبا.وهذا المتحف أقامته جمعية الروزيكروشيان التى تسير على خطى الملك إخناتون والملك «تحتمس الثالث»، وقد أقاموا أيضا بجوار المتحف طريقا للكباش ومسلة ضخمة. وعلى هامش افتتاح المتحف، عقد «حواس» مؤتمرا صحفا، وتحدث «حواس» عن افتتاح المتحف المصرى الكبير، وأوبرا توت عنخ آمون التى سيعلن عن الانتهاء منها فى ١٢ سبتمبر.