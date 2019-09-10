شكرا لقرائتكم خبر عن «وائل» يستقبل السياح في المطار بالكمان: «الموسيقى تجمعنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لمدة 40 دقيقة متواصلة، ظل واقفًا فى صالة الوصول بمطار مدينة الغردقة حاملًا كمانجا، يعزف إحدى المقطوعات العالمية المشهورة، يلتف حوله عشرات من السُيَّاح والعاملين بالمطار، تملأ المكان حالة بهجة عامة، ذلك ما فعله وائل منذ عدة أيام، مبادرة منه لتنشيط السياحة فى مصر.

«الموسيقى لغة الشعوب، تقرب المسافات، ويفهمها الجميع، وأداة فعالة لتنشيط السياحة، ولكنها إلى وقتنا هذا لم تُستخدم بشكل جيد لذلك»، هذا ما فكر به وائل نور، عازف، وخريج معهد «الكونسرفتوار»، عاشق للموسيقى، يعمل فى الغردقة، وسافر بلادًا عديدة خارج مصر، عزف فى شوارعها وأزقتها على الأرصفة وفى الأنفاق، وكانت أُمنيته الدائمة أن ينشر تلك الثقافة فى مصر، ولكن لم تسنح الفرصة من قبل.

منذ أيام قليلة، تواصل مدير العلاقات العامة بمطار الغردقة مع وائل، واقترح عليه أن يعزف الموسيقى للسائحين فى صالة الوصول، وسرعان ما لبى وائل تلك الفكرة، وقال: «كانت أمنيتى من زمان أعزف للناس فى المطار والشوارع، وهما كانوا عارفين ده، وتحمست جدًا، وعلى طول اتفقنا على اليوم ونزلت عزفت». «من أجمل أيام حياتى».. هكذا وصف وائل اليوم بنبرة كلها حماس وسعادة.. على الرغم من المدة القصيرة التى عزف بها، إلا أنه لمس تأثير ذلك على السياح والمصريين أيضًا، فوقفوا حوله منبهرين، وظلوا يلتقطون له ومعه عشرات الصور ويشكرونه. اتفق وائل مع المسؤولين على أن يعزف مرّة أسبوعيًّا فى المطار، وأن الموضوع لا يقتصر عليه، بل يتم الاتفاق مع فنانين آخرين، وأردف: «شعور تانى وأنا بعزف على أرض وطنى.