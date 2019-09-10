شكرا لقرائتكم خبر عن «هليوبوليس».. تحت رحمة «شبكة كباري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على بُعد كيلو مترات من قصر البارون إمبان المُطل على طريق صلاح سالم، المهندس المكلف بإنشاء ضاحية مصر الجديدة قبل ما يزيد على قرن من الزمان، يجرى العمل على قدم وساق لتطوير القصر الذى يحوى بين جُدرانه متحفا يروى عن نشأة حى هليوبوليس الراقى وتاريخه، فوجئ أهالى مصر الجديدة بالشروع فى رفع ما تبقى من خطوط الترام، أو «التروماى» السطحى التراثى، وعدد من اللافتات التى تُعلن ووضع عن إنشاء مجموعة من الكبارى فى قلب شوارع الحى الرئيسية، مُثيرة حالة من الجدل بين القاطنين، الذين انقسموا ما بين مؤيد لخطة التطوير الجديدة وما تنطوى عليه من تغيير للوجه الجمالى للحى،

أملاً فى سيولة مرورية مفتقدة، ومُعارض مُتخوّف من الآثار الجانبية لشبكة الكبارى تلك، والأهم من ذلك، غياب التواصل والمعلومات الكافية بين الحى والأهالى عن الكبارى المنتظرة.

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جدل حول رفع شبكات الترام القديمة

تسكُن نهاد فى مصر الجديدة منذ 63 عامًا، هى سنوات عُمرها، حيث ولدت وعاشت وارتبطت ذكرياتها بالحى، وتذكر على وجه التحديد عددا من الوجهات الترفيهية التى اعتادت أن تقصدها فى شبابها بصحبة صديقاتها فى الحى شبه المتكامل: فالنادى ضمن نطاق الحى، وأماكن التسوق، فضلاً عن المتنزهات العامة العديدة التى مدّت السُكان بما يحتاجون من الغطاء الأخضر، وأشبعت احتياجهم للجمال. المزيد

اقتلاع الشجر التراثى لتنفيذ مشروع الكبارى

على منصات التواصل الاجتماعى، يتابع المواطنون عن قرب التغيرات الميدانية المتلاحقة على شوارع وميادين مصر الجديدة، إذ باتت معدات إزالة قضبان الترام تحتلها وتعلوها لافتات زرقاء تشير إلى تفاصيل الكبارى المزمع إنشاؤها، فتستقر عشرات الصور الفوتوغرافية لمواقع العمل على صفحات الفضاء الإلكترونى مصحوبة بعبارات منتقدة للمشروع أو رثاء حار للأشجار والمناطق المزروعة المهددة بالإزالة لمتاخمتها مناطق العمل. وتعتبر دكتورة جليلة القاضى، أستاذة التخطيط العمرانى أن نموذج التطوير المرورى لمصر الجديدة عبر إنشاء كبارى علوية بمثابة جريمة بحق المنطقة بيئيًا وتراثيًا، ، ودليل على التجاهل المحلى للمواثيق الدولية الخاصة بالاستدامة والحفاظ على البيئة، إذ توضح أن الاتجاه العالمى اليوم هو التوسع فى مد خطوط الترام والسكك الحديدية وليس العكس بوصفها وسائل مواصلات عامة وغير ملوثة. المزيد

روبير أشرف فكرى

عن طريق GIF تجوب الفضاء الافتراضى بسرعة وسلاسة، اختار روبير أشرف فكرى، خريج كلية الهندسة قسم العمارة بالجامعة الألمانية (حديث)، وأحد سُكان مصر الجديدة، أن يغرس الوعى لدى سُكان ورواد الحى الراقى بما يصفه بـ«مضاعفات» إنشاء عدد من الكبارى فى شوارع مصر الجديدة الرئيسية، وما سيترتب على ذلك من آثار أولها الزحام، وآخرها تغيير الوجه الهادئ والمُحبب للحى العريق. لا يتوقف ما تقدمه سلسلة روبير «ماذا لو؟» عند هذا الحد، فهو يقدم أيضًا بدائل لشبكة الكبارى تلك فى نفس الـGIF، أو الصور المتحركة، كمقترحات بديلة منها تطبيق طريق للدراجات فى نفس مسار الترام القديم، مستهدفًا توعية السكان عن طريقها بالمضاعفات والبدائل، كما يتمنى أن تنتشر لتصل لصناع القرار والمسؤولين بالحى.

بدأت الفكرة كما يحكى روبير لـ«المصرى اليوم» بمُجرد أن وصلت إليه أخبار إنشاء كوبرى بشارع أبوبكر الصديق، وقتها، استعاد صورة كوبرى أكتوبر، وما تعلّمه فى دراسته الأكاديمية، وهى أن السكان حول مناطق الكبارى والجسور ليسوا سعداء الحظ دومًا ويقول: «السكان حوالين الكبارى دايمًا بيتأزموا، الشكل الجمالى والبيئة تحت الكبارى نفسها مش بتكون حلوة»، فيما تصوّر أن يكون ذلك مصير حى مصر الجديدة، المعروف بوجهه الجمالى، وعراقة عمرانه، وثروته من الأشجار المعمرة، خصوصًا أن المشروع بدأ «فى يوم وليلة» على حد تعبيره بدون إشراك السُكان فى الأمر، ليقرر مباشرةً أن ينفّذ سلسلته «ماذا لو؟» ويطرح البدائل عبرها، فضلاً عن الآثار السلبية. المزيد