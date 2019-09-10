شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سريرًا لـ«مركزي ب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سريرا بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي (ب)، من خلال المساهمة المجتمعية من شركة تيتان للأسمنت عن طريق بروتوكول تم توقيعه تحت رعاية المحافظ بين مديرية الصحة والشركة، حيث قد تبنى المحافظ مشروع تشغيل المستشفى الذي تم إنشاؤه عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002 ولم يعمل المستشفى سوى عام واحد كاستقبال وتوقف بعدها عن العمل لمدة تجاوزت الـ15 عاما.

وبدأت الشركة بتجهيز المستشفى من أثاث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد والأطفال و16حضانة، و6 عيادات خارجية (جلدية- باطنة- نساء وتوليد – أطفال – جراحة)، والعناية المركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنطومة الحماية المدنية وغيرها من المستلزمات المطلوبة لتشغيل المستشفى طبقاً للكشوف المعدة بمعرفة مديرية الصحة والمتضمنة أصناف ومواصفات التجهيزات والمعدات والمستلزمات وتركيبها، بالإضافة لمركز توعية خاص بصحة الأسرة لتقديم خدمات للأم والطفولة ومراعاة متطلبات طب الأسرة.

تفقد المحافظ الأعمال الجارية، واستمع من المهندسين المختصين عن سير العمل، حيث تم إنجاز 70% من أعمال التأهيل وأعمال التجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية، حيث طالب محافظ بني سويف بتسريع وتيرة الأعمال مع المراجعة الفنية الدائمة بالتوازي مع إنهاء الأعمال ليتم تركيب الأجهزة حسب الاستاندر المطلوب حتى يتم تشغيل المستشفى ودخوله الخدمة ولضمان عدم حدوث مشكلات فنية بعد التشغيل مباشرة.