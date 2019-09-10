شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يحذر من جمع أي مبالغ مالية بالمدارس تحت أي مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020م، والمشاكل التي تواجه المدارس وتجهيزها، موضحاً أنه توجد ملاحظات في بعض المدارس يتم تلافيها بمجرد وصول تقارير ومتابعتها، وذلك طبقاَ لمعايير السلامة والصحة المهنية، والتأكيد تماماً من سلامة وتأمين النوافذ والأبواب للفصول وبوابات المدارس، والتأكد من فعالية جميع طفايات الحريق وصلاحيتها، وتغطية البيارات بطريقة سليمة وآمنة وعلى مسؤولية مدير المدرسة، والعمل على إخراجها خارج سور المدرسة بالتنسيق مع مجلس المدينة المختص.

وشدد محافظ كفرالشيخ على التأكد من عدم وجود أسلاك كهربائية عارية وإصلاح التالف منها، ونظافة المدارس ودهان أسوارها بالكامل من الداخل والخارج، وكتابة العبارات المحفزة الداعية للتفاؤل وحب العلم، موجهاً بالاهتمام بحدائق المدارس.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2019/2020م بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات من أمام بوابات المدارس والمجاورة لأسوار المدارس ونقل المرخص منها إلى مكان بديل، مع تكثيف المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها قبيل بدء العام الدراسى الجديد وتوفير الكتب المدرسية ورفع مستوى النظافة والتجميل.

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وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بسد العجز في المدارس، خاصةً في المناطق الريفية والمتطرفة وتوفير الكتب المدرسية والانتهاء من وضع خطة المناهج.

وحذّر محافظ كفر الشيخ من جمع أي مبالغ مالية بالمدارس تحت أي مسمى منعاً للمساءلة القانونية، مع مراعاة عدم تدخل مجلس الأمناء في شؤون المدرسة مع الاحتفاظ بحقه في التقدم بأي شكوى أو مقترح إلى مدير المدرسة أو الإدارة التعليمية المختصة أو مدير المديرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ المهندس هشام فتحي، مدير عام إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، بإرسال فريق إلى جميع المدارس لتقليم الأشجار فوراً ونظافتها وسلامة النخل وإزالة المائل منها الذي يشكل خطورة على الطلاب والأسوار دون المخالفة بالقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وخلوها من الحشرات والحشائش، وإزالة كافة المخلفات الخاصة بالأشجار.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الشهري لمحافظة كفرالشيخ، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات، بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.