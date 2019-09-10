رئيس الإذاعة يعتمد الخريطة البرامجية الجديدة لشبكة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
اعتمد محمد نوار، رئيس الإذاعة، الخريطة البرامجية للدورة الجديدة لشبكة القرآن الكريم، التي تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تمت تنقية البرامج التي كانت تذاع وإيقاف برامج متشابهة وتطوير مضامين وخطاب البرامج المستمرة والمستحدثة بما يتناسب وإيقاع المحطة.
وأكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أنه تم إلغاء 20 برنامجا بناء على توصية اللجنة العليا التي تم تشكيلها منذ عدة أشهر، والتي رأت تكرارا وتشابها لبعض البرامج مع أخرى، كما تمت الموافقة على إطلاق برنامج جماهيري لمخاطبة ومحاورة الشباب على مستوى الجمهورية، سيجوب المحافظات؛ للالتقاء المباشر والتفاعل مع الشباب والرد على استفساراتهم، من خلال استضافة مجموعة من كبار العلماء والمشايخ، وجار إطلاق البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن شبكة القرآن الكريم قد أفردت مساحات جديدة للتلاوات القرآنية لكبار ومشاهير القراء، فضلا عن التعاون الوثيق مع كل من الأزهر الشريف والأوقاف في تحديث أسماء المتحدثين من شباب العلماء.
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