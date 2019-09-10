"السياحة": إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي في 27 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكدت وزيرة السياحة أنه سيتم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة في 27 سبتمبر الجاري؛ تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة.

وأضافت - خلال مؤتمر الإعلان عن الشراكات الدولية للترويج والتنشيط الذي عقد مساء اليوم - أن السياحة تمثل أكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر؛ مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة يستهدف لتحقيق السياحة المستدامة في مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة أصبحت تستخدم أسلوب مختلف في الترويج والتنشيط للسياحة المصرية عن طريق الشركات الدولية للترويج وليس من خلال شركة واحدة كما كان يتبع في الماضي؛ مضيفة أن الترويج للمنتج السياحي يتطلب دراسة ومعرفة بالتطورات التي يشهدها كل سوق.

وأوضحت أن الترويج قائم على أسس علمية ومعلومات دقيقة؛ معربة عن سعادتها بإطلاق الشركات الدولية للترويج والتنشيط؛ مشيدة بدور هيئة تنشيط السياحة.

وأشارت إلى أن الترويج للسياحة في مصر قائم على الحكاية والمزج بين المكان والناس المتواجدة بها.

من جانبها، قالت أماندا وانج مدير تسويق في شركة "سي تريب" الصينية المتخصصة في مجال السفر "أون لاين" أن مصر كانت من أفضل الوجهات السياحية للصين في عام 2018.

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وأوضحت أماندا وانج مدير تسويق موقع "سي تريب" ctrip الصينية؛ أن الشعب الصيني يفضل المقاصد السياحية التي تتمتع بحضارة؛ ومصر يوجد بها أعظم وأعرق حضارة هي الفرعونية العريقة؛ مؤكدا أن الشعب الصيني احب المطبخ المصري كثيرا و هو شعب يتذوق الطعام و يبحث على أهم للمأكولات في معظم المقاصد السياحية الذي يسافر إليها.

وأشارت أماندا وانج أن الموقع "سي تريب" يحتل المركز الأول في آسيا و الثاني عالميا و تأسس في 1999 و يخدم لأكثر من 100 مقصد سياحي و لديهم أكثر من 3 ملايين مسافر.

كما قال جيريمى جونسى مسؤول شركة " بيوتيفول ديستناشن" إننا درسنا شعور السائحين حول العالم، لافتا إلى أنه على مدار ٦ أشهر تم بناء صورة توضح كيف تنمو السياحة في مصر.

وأكد جيرمن أن الشركة تدرس اهتمامات السائحين وما يجذبهم ؛ مشيرا إلى أن الشركة تعمل في العديد من الدول لإيمانها بأهمية السفر حول العالم حيث يربط المجتمعات والثقافات.

وأوضح أنه تم تحديد أفضل الأسواق المستهدفة عبر معايير القوة الشرائية وأين تذهب وأين هؤلاء للحضور إلى مصر ونجحنا أن نبنى صورة وتوصيف لمن نستهدفهم.

وقام جيريمي بعرض فيديو يوضح خلاله العديد من المناطق السياحية بمصر وطبيعة ومميزات كل مدينة ليبرز العادات والتقاليد المصرية بالإضافة لأشهر الأكلات التي توجد بمصر.