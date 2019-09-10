مصر | "خطف وسرقة وقتل".. جرائم هزت الشارع المصري كان ضحيتها "سائق التوكتوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطف وسرقة وقتل".. جرائم هزت الشارع المصري كان ضحيتها "سائق التوكتوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعلى إثر ذلك تستعرض "

"، أبشع حوداث "التوتوك" التي شهدها الشارع المصري والتي كان ضحيتها السائق في الشهور الماضية:

بعد حوداث التوتوك المتكررة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بإحلال "التوتوك" بسيارات "الميني فان" المرخصة والآمنة والتي تعمل بالغاز الطبيعي،



صديقان يقتلان صديقهما لسرقته.. و"التوكتوك" لغز الجريمة



تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك ".



وتبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لشخص مجهول في العقد الثاني من العمر مسجاة على ظهرها بقطعة أرض صحراوية بدائرة المركز بكامل ملابسه وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه (سائق "توك توك"–سن 16 - مقيم بلبيس بالشرقية) وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة اثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به حيث أسفرت الجهود إلى أنهما وراء ارتكاب الواقعة وهما (جزار- سن16، وآخر - سن23) مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه، حيث قاما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما لمدينة التل الكبير، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليه بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية، وقرر بتخلصه من الآداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قتل سائق توكتوك وإلقاء جثته بترعة في أسوان



واعتدى مجهولون بالضرب بآلة حادة حتى الموت على سائق توكتوك وألقوه في ترعة زرزارة بمدينة دراو بمحافظة أسوان، وسرقوا التوكتوك الخاص به.



وكان بلاغ وصل إلى مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بالعثور على شاب يدعي بكر رجب فى العقد الثاني من العمر داخل ترعة زرزارة بمدينة دراو.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم على الفور انتشال جثة الشاب ونقله إلى مشرحة دراو تحت تصرف النيابة.



وبإجراء التحريات تبين أن الشاب يعمل سائق توك توك ومقيم بمدينة كوم أمبو، حيث قام مجهولون باستدراجه بزعم توصيلهم إلى إحدى المناطق النائية، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة وألقوا بجثته بترعة ناحية مدينة دراو وفروا هاربيين بعد الاستيلاء على التوك توك. وبإجراء التحريات تبين أن الشاب يعمل سائق توك توك ومقيم بمدينة كوم أمبو، حيث قام مجهولون باستدراجه بزعم توصيلهم إلى إحدى المناطق النائية، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة وألقوا بجثته بترعة ناحية مدينة دراو وفروا هاربيين بعد الاستيلاء على التوك توك. عاطل ونجل شقيقه يقتلان سائقا في الخانكة



و‎قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس عاطل ونجل شقيقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقتلهما سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة لمرورهما بضائقة مالية.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا من "ن. ص. س" 50 عاما، ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث خرج للعمل على مركبه توكتوك ولم يعد، جرى بعدها العثور على جثة طافية بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة، تبين انطباق أوصاف الجثة بأوصاف المتغيب.

وجرى تشكيل فريق بحثي، تبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م"، 31 عاما، عاطل، نجل شقيقته، "محمد. ع .ش" 17 عاما، حاصل علي دبلوم صنايع، عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وذلك لمرورهما بضائقة مالية، وعقدا العزم وبيتا النية علي التخلص من المجني عليه وذلك باستدراجه بحجة توصيلهما وقتله والتخلص من جثته بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة.

وأشار المتهمان باعترافاتهما أن المتهم الأول قام باستدراج المجني عليه واستقل المتهمان مركبة التوك توك قيادة المجني عليه، وحال وصولهم لمكان التخلص من الجثة أخبرا المجني عليه بسماع صوت غريب بجرف الرشاح وحال نزولهم لتفقد الأمر قام المتهم الأول بدفع المجني عليه عدة مرات داخل مياه الرشاح حتي تأكدا من غرقة بالمياه واستوليا علي مركبة التوك توك والهاتف الخلوى الخاص بالمجني عليه وفرا هاربان، كما أرشدا عن مبلغ مالي وقدرة 3100 جنيه من متحصلات بيع مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.

وتحرر عن تلك الإجراءات المحضر رقم 7036 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الخانكة.‎

