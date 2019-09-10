مصر | "خطف وسرقة وقتل".. جرائم هزت الشارع المصري كان ضحيتها "سائق التوكتوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطف وسرقة وقتل".. جرائم هزت الشارع المصري كان ضحيتها "سائق التوكتوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صديقان يقتلان صديقهما لسرقته.. و"التوكتوك" لغز الجريمة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك ".
وتبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لشخص مجهول في العقد الثاني من العمر مسجاة على ظهرها بقطعة أرض صحراوية بدائرة المركز بكامل ملابسه وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه (سائق "توك توك"–سن 16 - مقيم بلبيس بالشرقية) وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة اثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به حيث أسفرت الجهود إلى أنهما وراء ارتكاب الواقعة وهما (جزار- سن16، وآخر - سن23) مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه، حيث قاما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما لمدينة التل الكبير، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليه بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية، وقرر بتخلصه من الآداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قتل سائق توكتوك وإلقاء جثته بترعة في أسوان
واعتدى مجهولون بالضرب بآلة حادة حتى الموت على سائق توكتوك وألقوه في ترعة زرزارة بمدينة دراو بمحافظة أسوان، وسرقوا التوكتوك الخاص به.
وكان بلاغ وصل إلى مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بالعثور على شاب يدعي بكر رجب فى العقد الثاني من العمر داخل ترعة زرزارة بمدينة دراو.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم على الفور انتشال جثة الشاب ونقله إلى مشرحة دراو تحت تصرف النيابة.
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب يعمل سائق توك توك ومقيم بمدينة كوم أمبو، حيث قام مجهولون باستدراجه بزعم توصيلهم إلى إحدى المناطق النائية، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة وألقوا بجثته بترعة ناحية مدينة دراو وفروا هاربيين بعد الاستيلاء على التوك توك.
عاطل ونجل شقيقه يقتلان سائقا في الخانكة
وقررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس عاطل ونجل شقيقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقتلهما سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة لمرورهما بضائقة مالية.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا من "ن. ص. س" 50 عاما، ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث خرج للعمل على مركبه توكتوك ولم يعد، جرى بعدها العثور على جثة طافية بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة، تبين انطباق أوصاف الجثة بأوصاف المتغيب.
وتحرر عن تلك الإجراءات المحضر رقم 7036 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الخانكة.