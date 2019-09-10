مصر | خلال 24 ساعة ... ضبط 7050 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة ... ضبط 7050 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

في خطوة إيجابية من وزارة الدخلية لرفع كفاءة منظومة المرور في مصر، قدمت الوزارة خدمة جديدة لإمكانية سداد المخالفات المرورية بعد التعرف عليها من خلال خدمات فوري، بالإضافة بانها قد خصصت موقع إلكتروني خاص للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال اللوحة الخاصة بالسيارة، لذا نقدم لكم بوابة "الخليج 365" الإلكترونية خطوات طريقة سداد المخالفات المرورية، فيما يلي:

يعرف أن الكثير من سائقين السيارات قد يتعرضون بشكل ملحوظ إلى المخالفات المرورية أثناء السير، وذلك دون علمهم بانه تم أحراز لهم مخالفة مرورية، وقد تتراكم المخالفات على السيارات دون علم مالك السيارة.

ويشار إلى أن هذه الغرامات تفرضها إدارة التجاوز على أصحاب قائدي سيارات الأجرة وأصحاب المركبات الملاكي، نتيجة لـ عدم تتبعهم ومعايير السلامة والأمن والقوانين المصرية التي قامت وزارة الداخلية بوضعها، مثل: السير بسرعة زائدة عن الحد المسموح به، وعدم الالتزام بوضع حزام الأمان، أو السير عكس الوجهة، حيث تكون السبب هذه الأخطاء بسقوط الكثير من النكبات التي تؤدي لإزهاق العديد من أرواح المدنيين بالشوارع السريعة.

طريقة تسديد مخالفات المرور:



يمكن تسديد قيمة المخالفات عبر الدخول إلى مكان خدمة فوري المعترف به رسميًا إلكترونيًا ومن تم تحديد موقعك وإدخال العدد القومي ورقم لوحة السيارة ورقم الهاتف، ومن ثم الضغط على جملة إجمالي المخالفات من هــنـــا.

الموقع الإلكتروني للاستعلام عن مخالفات المرور:



ويجب الدخول إلى موقع الحكومة المصرية لخدمات نيابات المرور للاستعلام عن مخالفات السيارات، وذلك من خلال رقم رخصة القيادة أو رقم السيارة، وللاستعلام عن مخالفاتك المرورية عبر موقعها الإلكتروني اضغط هـنـــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور على الإنترنت:



يعطي الموقع الإلكتروني المعلومات الكاملة عن مخالفات المرور المدونة من رخصة القيادة أو السيارات، وذلك بطرقة سهلة فقط بان يقوم المستعلم بإدخال بيانات اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة في المكان المخصص لها ثم يتم الاستعلام عن المخالفات، سوف يظهر أمامك ثلاث خيارات وهم:

- خدمة مخالفة رخص السيارات

- خدمة مخالفات رخصة القيادة

- خدمة متابعة الطلبات

* ثم قم بإدخال رقم اللوحة المرورية للسيارة، أور رخصة القيادة في المكان المحدد لها.

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* ثم قم بالكبس على عدد المخالفات وسيظهر كل فورًا العدد الكلي للمخالفات.

بالإضافة إلى الخدمات التي أتاحتها الوزارة، حيث قامت الوزارة بإتاحة خدمة الرسائل القصيرة إلى الهاتف المحمول، عند حدوث أي مخالفة سيتم إرسال رسالة لك فورًا، عبر خدمة احذر انت مخالف، ومع هذه الرسالة بيان شامل بالمخالفات المرورية والغرامات التي وقعت عليك.

خطوات سداد مخالفات المرور من المنزل:



قامت شركة فوري بإطلاق الخدمة والتي يمكن عن طريقها سداد المخالفات الخاصة بالسيارات المرورية، وأيضًا استلام شهادة المخالفة في أربعة أيام فقط، وقد أقامت هذه الخدمة لكل أنواع السيارات الأجرة والنقل أو الدرجات النارية أو الملاكي.

وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات المقدمة من موقع النيابة العامة للمرور، وأن ذلك الخدمة تقليل الجهد والتعب على المواطنين بدلا من التوجه إلى الإدارة المرور.

خطوات سداد قيمة المخالفات من المنزل:



في البداية التسجيل لموقع فوري عن طريق هذا الرابط خدمة فوري من هـــنــا.

- حدد موقعك.

- ضع الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصص له ولابد أن تكون البطاقة الشخصية سارية..

- أدخل رقم اللوحة للسيارة.

- أدخل رقم الهاتف المحول الخاص بك.

- قيمة المخالفات المرورية في قانون المخالفات المرور.

- قيمة المخالفات المرورية حسب ما جاءت في القانون الخاص بالمخالفات الجديد.