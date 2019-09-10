مصر | مفاجأة.. "مدمنون" يفتحون فيلا للعلاج من الإدمان في أبو النمرس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "مدمنون" يفتحون فيلا للعلاج من الإدمان في أبو النمرس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مصدر مطلع، أن الأجهزة الأمنية في أبو النمرس نجحت بالتنسيق مع رئيس المركز، من ضبط فيلا تستخدم لعلاج الإدمان بدون ترخيص من قبل شباب مدمنين، جميعهم يتعاطون مخدر الهيروين، داخل فيلا بالإيجار.
ورصد الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مباحث أبو النمرس، خلال جولة في المركز، مجموعة من الشباب المدمنين يديرون فيلا لعلاج آخرين من الإدمان.
وتم مداهمة الفيلا، والعثور على مجموعة من الشباب ربطوا آخرين بالحبال.
ومن خلال الفحص، تبين أن هذه الفيلا تستخدم كمصحة يقودها شباب "مدمنين" لعلاج مدمنين آخرين، من خلال الربط بالحبال والضرب والحبس، ويتم استغلال الشباب المرضى ماديا.
وبسؤال المتهمين، عن الواقعة، أكدوا استئجار الفيلا بـ20 ألف جنيه شهريا، لعلاج المدمنين.
وتم نقل المرضى لمصحة تابعة لوزارة الصحة لعلاجهم من الإدمان.
وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
وفي وقت سابق، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، بحضور عدد كبير من لاعبى الكورة والشخصيات العامة.
وينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه كما يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات.
وتم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة، وعرض سلسلة التنويهات الإعلامية الجديدة التي تتضمنها الحملة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.
وتنفذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل، كما تم الاستعانة بالعديد من الفنانين خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، وأن جميع من شاركوا في الحملات متطوعين بدون مقابل أي أجر باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وحققت حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح، نجاحًا كبيرًا في زيادة عدد المكالمات الورادة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، خاصة بعد حصوله على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، حيث ارتفعت المكالمات إلى ما يقرب من 550 مكالمة يوميا لتلقى خدمات العلاج والمشورة بالمجان وفي سرية تامة.