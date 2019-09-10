مصر | مفاجأة.. "مدمنون" يفتحون فيلا للعلاج من الإدمان في أبو النمرس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "مدمنون" يفتحون فيلا للعلاج من الإدمان في أبو النمرس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مطلع، أن الأجهزة الأمنية في أبو النمرس نجحت بالتنسيق مع رئيس المركز، من ضبط فيلا تستخدم لعلاج الإدمان بدون ترخيص من قبل شباب مدمنين، جميعهم يتعاطون مخدر الهيروين، داخل فيلا بالإيجار.

ورصد الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مباحث أبو النمرس، خلال جولة في المركز، مجموعة من الشباب المدمنين يديرون فيلا لعلاج آخرين من الإدمان.

وتم مداهمة الفيلا، والعثور على مجموعة من الشباب ربطوا آخرين بالحبال.

ومن خلال الفحص، تبين أن هذه الفيلا تستخدم كمصحة يقودها شباب "مدمنين" لعلاج مدمنين آخرين، من خلال الربط بالحبال والضرب والحبس، ويتم استغلال الشباب المرضى ماديا.

وبسؤال المتهمين، عن الواقعة، أكدوا استئجار الفيلا بـ20 ألف جنيه شهريا، لعلاج المدمنين.

وتم نقل المرضى لمصحة تابعة لوزارة الصحة لعلاجهم من الإدمان.

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وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.