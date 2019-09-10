مصر | "50 ألف جنيهًا و60 قرص ترامادول" إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "50 ألف جنيهًا و60 قرص ترامادول" إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة في دائرة قسم الأميرية.

وتعود البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا ب المتهم سعيد.س 40 سنة وبحوزتة 60 قرصا مخدرا "ترامادول" وذلك أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.

وبسؤاله اعترف بامتلاكة المضبوطات بغرض الاتجار والمبلغ المالي محصل المبيعات، تم اتخاذ الإجراءت القانونية وتوالت النيابة التحقيق.

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وفي إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدد من القوانين الصارمة للاتجار أو التعاطي ومنها المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.