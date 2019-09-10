مصر | المشدد لعاطلين لشروعهما في سرقة كابلات تابعة لـ"المصرية للاتصالات"

وتبين أنهما استعملا القوة والعنف، مع موظف عمومي هو النقيب أيمن عطية طنطاوى، لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من آعمال وظيفته، وهو ضبطهما وجناية الشروع فى سرقة متلبسين بها، وقاما بإطلاق أعيرة نارية، من سلاح فرد خرطوش اتجاهه، مهددين إياه لمنعه من ضبطهما، وتخويف الحملة المرافقة له، وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما تم القبض عليهما.



في ذات السياق وتنظر نيابة العياط التحقيق في واقعة سحل الأهالي للصوص حتى الموت، حيث انهالوا عليه بالضرب بعد ضبطه وآخرين أثناء سرقة كابلات من أبراج شبكات المحمول بالقرية.



وكان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقي،إخطارا بضبط أهالي العياط لص واحتجازه، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط والمقدم أحمد صبحي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن اللص في حالة إعياء شديدة ومصاب بعدة إصابات.



وتولت قوات الشرطة نقل المصاب إلى المستشفي المركزي إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد.

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وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أنه أثناء قيام 3 أشخاص بسرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول بقرية الرفاعي بالعياط شاهدهم الأهالي فقاموا بمطاردتهم وتمكنوا من الإمساك بأحدهم فانهال العشرات عليه بالضرب بالأيدي والركل بالأرجل حتى أصيب بحالة إعياء وأنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم إلا أن حالته ساءت وفارق الحياة بالمستشفى.



وفر المتهمان الآخران بالهرب وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما وتبين أن المجنى عليه مسجل سرقات سبق اتهامه في عدة قضايا بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة والمتهم الثاني سبق اتهامه في قضية سرقة، فيما تحفظت قوات الأمن على 5 أشخاص من أهالي القرية ممن شاركوا في ضرب اللص حتى الموت.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

