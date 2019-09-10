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مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تفريغ الكاميرات في اختناق 20 طفلا.. وحريق هائل بوكالة البلح

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تفريغ الكاميرات في اختناق 20 طفلا.. وحريق هائل بوكالة البلح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

إنجلترا

x
20:45

كوسوفو

ليتوانيا

x
20:45

البرتغال

فرنسا

x
20:45

أندورا

مبارايات ودية

عمان - أساسي

x
16:30

لبنان - أساسي

الأردن - أساسي

x
18:00

باراجواي - أساسي

تونس - أساسي

x
19:00

ساحل العاج - أساسي

أوكرانيا - أساسي

x
20:30

نيجيريا - أساسي

المغرب - أساسي

x
21:00

النيجر - أساسي

تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا

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السودان

-

x
18:00

-

تشاد

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كمبوديا

x
13:30

البحرين

ميانمار

x
13:30

اليابان

سنغافورة

x
13:45

فلسطين

اليمن

x
14:00

ماليزيا

x
14:45

الإمارات

الكويت

x
17:30

أستراليا

قطر

x
18:30

الهند

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