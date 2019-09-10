أخبار مصر | شخصيات عربية وأفريقية رفيعة تتواصل مع المؤتمر العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير

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أكد الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا، أن هناك شخصيات عربية وأفريقية رفيعة المستوى تواصلت مع اللجنة المنظمة للمؤتمر للمشاركة الجادة والفعالة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر دشنت موقع للمؤتمر بثلاث لغات يوجد به لوجو للشركات ويتم فتح صفحة الشركة عن طريق اللوجو لعرض جميع منتجاتها، كما تم تدشين قناة على اليوتيوب تعرض كل جديد للمؤتمر ومبادرة مصر في قلب افريقيا، وتقوم قناة الحدث اليوم بتقديم برامج لعرض كل ما تواصلت إليه المبادرة من التفاعلات مع البلاد العربية والأفريقية التي انضمت إلى مباردة مصر في قلب أفريقيا ومؤتمرها، وآخرها التواصل مع أكبر معرض للدواجن بالمغرب والذي طالب المشاركة بالمؤتمر وعرض خصومات للشركات المصرية التي تريد عرض منتجاتها بالمغرب، وأيضا تدشين صفحة على الفيس بوك.

وأشار العبد، أن الهدف الأول من مبادرة مصر في قلب أفريقيا ومؤتمرها هي فتح أسواق التصدير للشركات المصرية لتوفير العملة الصعبة وتنمية هذه الصناعة والمساهمة في القضاء على البطالة.

وأضاف الإعلامي صبحي الحفناوي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا، أن مبادرة مصر في قلب أفريقيا ومؤتمرها العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير إلى افريقيا، هي مبادرة وطنية تهدف إلى فتح آفاق التصدير للشركات المصرية في أفريقيا والدول العربية، موضحا أن دولة مثل تركيا تصدر بـ34 مليارا، ولدينا مصانع وعلماء يستطيعوا أن يحققوا هذا الرقم وأكثر مما يترتب عليه توفير عملة صعبة وتطوير وتنمية الصناعة المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة، وعلينا استغلال أن مصر 60% من سكانها شباب ويجب أن نستغل هذه القوة الجبارة في صالح الاقتصاد المصري، وأن نستغل هذا المؤتمر للتوسع في أفريقيا وفتح أسواق بها والتي توسعت فيها دول مثل الهند والصين وتركيا، ونفتح أبوابا عن طريق التواصل بالإرشاد الحيواني والزارعي وعن طريق علمائنا في أفريقيا وتوسيع القاعدة في هذه الدول فالتواصل العلمي عن طريق العلماء والجامعات يفتح لنا الأبواب لدخول تلك الأسواق الواعدة والكبيرة.

ونوه إلى أنه يجب أن نستغل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية والتي نصت على عدم وجود جمارك بين الدول في الاتفاقية حتى 2025، والعمل على توجهات الرئيس السيسي والقيادة السياسية لتنمية أفريقيا والتواصل مع دولها، ويكون المؤتمر العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا يكون النواة للانطلاق إلى أسواق أفريقيا، والعمل على تعميق البعد الاستراتيجي والأمني لمصر في أفريقيا.