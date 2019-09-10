أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقي وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقي وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للتعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وما تم تنفيذه بالتعاون مع البنك من مشروعات تنموية في مجالات مختلفة على مدار الأعوام الماضية، مضيفاً أنه لمس بنفسه أهمية هذا التعاون خلال السنوات التي شغل فيها منصب وزير الإسكان، ثم اطّلع على مزيد من المعلومات حول هذا التعاون بعد توليه رئاسة الوزراء.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تتطلع لمزيد من التعاون مع البنك خلال الفترة القادمة، لا سيما فى مجال النقل والسكك الحديدية، وتطوير قطاع النقل البحري.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن مديري البنك أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر، مؤكدين أنها تمثل فرصة متميزة للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الناجحة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، وكذا في إجراء مشاورات مع كل من المسئولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي، حول مجالات التعاون المختلفة مع البنك.

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وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بالرد على الاستفسارات التي طرحها وفد البنك.

ورداً على استفسار بشأن مستقبل الإصلاحات المقبلة فى مصر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه بعد تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والنقدية بنجاح، فإن الحكومة تقوم حالياً بتنفيذ إصلاحات هيكلية وقطاعية، لأن تلك الإصلاحات هى التى سوف تضمن استدامة نتائج الإصلاح الذي تحقق على الجانبين المالي والنقدي، وتسهم فى دفع معدلات النمو.

وأوضح مدبولي، أن مصر تحتاج إلى توفير مليون وظيفة جديدة سنوياً، لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ومن ثم تولي الحكومة ملف الصناعة اهتماماً بالغاً من أجل المساعدة في توفير هذا العدد الكبير من الوظائف، بالإضافة إلى دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية وفرت ما يزيد على ٤ ملايين فرصة عمل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء أكد أيضاً اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص ليكون لاعباً رئيسياً في النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وحول ما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على عدة محاور، منها محور تعديل التشريعات واللوائح لتيسير إجراءات الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى مراكز خدمات المستثمرين التي تم إنشاؤها مؤخرا، وما توفره من خدمات حيوية للمستثمرين، من أجل اختصار الإجراءات وتقليص الوقت.

ورداً على استفسار بشأن جهود الدولة فى مساندة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار مدبولي إلى ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام كبير بهذا الملف، ولقائه صباح اليوم مع المسئولين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس الوزراء، من أجل تعزيز آليات عمل الجهاز، وزيادة دوره في توفير التمويل لتلك المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن تكلفة خلق وظيفة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقل بشكل كبير عن تكلفتها في باقي القطاعات، وهو ما يجعل الحكومة مهتمة بدعم هذه المشروعات، كإحدى الآليات الحيوية لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي.