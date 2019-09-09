شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار التجاري والاقتصادي للهند يشيد بالتقدم المصري في الرقمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور فينود بهادي، المستشار التجاري والاقتصادي لسفارة الهند بالقاهرة، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بالاقتصاد المصري خلقت حالة من التفاؤل لدى المستثمرين بالهند للاستثمار بالسوق المصرية، بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من اتفاقيات تجارية وانضمامها للتجمعات الاقتصادية الكبرى كالكوميسا وغيرها.

واستعرض المستشار التجاري والاقتصادي للسفارة الهندية خلال بالدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وبعض رجال الأعمال من القليوبية خلال اللقاء أوجه التبادل التجاري بين الهند ومصر وسبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

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وقام د.فينود باطلاع أعضاء الغرفة التجارية على أحدث البيانات المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار إلى اللقاءات التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي مودي في أربع مناسبات آخرها على هامش قمة مجموعة البريكس. واتفاق الزعيمين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وعلى مستوى شعبي البلدين، مشيدا بالتقدم المصرى في مجال الرقمنة وقطعها شوطا كبيرا في هذا المجال.

كما أشاد بالصناعات الموجودة بمحافظة القليوبية ومنها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والعطور والصناعات الإلكترونية وافتتاح مركز التدريب المهني في شبرا الخيمة في مجال المنسوجات بالتعاون مع الهند.