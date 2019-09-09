شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن موعد بدء صرف معاشات سبتمبر المحولة على البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.

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تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث اطمأنت على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى صباح اليوم الإثنين، الموافق التاسع من سبتمبر تزيد على 5 ملايين و186 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية 7 مليارات و791 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعى 798 ألف حالة بقيمة إجمالية 1 مليار و424 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) 2 مليون و71 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و494 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و317 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات و873 مليون جنيه.

كانت «والي» قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.