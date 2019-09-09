شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أبوهاشم: أخطأت ولم أتخيل عودتي إلى مصر .. والإخوان أوهمونى بضرورة الهرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى القيادي الإخواني المنشق عماد أبوهاشم تفاصيل هروبه من مصر إلى تركيا بمساعدة قيادات الجماعة الإرهابية.

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وقال أبوهاشم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الإخوان حاولوا شيطنة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء بعد 30 يونيو، وصدّرت لي صورة خاطئة أن النظام سينكّل بي إذا لم أهرب».

وتابع أبوهاشم: «ماكنتش أتخيل إني هرجع مصر، بعد ما أخطأت وهربت، وماكنتش بقدر أسمع الإعلامي أحمد موسى، ولو حد قالي إني هقعد معاه كنت هقوله بتحلم».

وعلق الإعلامي أحمد موسى على حديث القيادي الإخواني قائلاً: «كل الإخوان كده».